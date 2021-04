Piers Morgan fue abofeteado por su amiga cercana Sharon Osbourne

Ella abofeteó a su amigo cercano después de una feroz discusión, pero su esposo Ozzy Osbourne la obligó a disculparse.

Sharon Osbourne ha admitido que ella y Piers Morgan discutieron una vez como el infierno y un desacuerdo en particular la llevó a abofetearlo en un restaurante en Londres.

La ex juez de X Factor y Piers todavía ‘discuten como el infierno’ a pesar de su amistad. Sharon le dijo a una revista: “Eso fue hace años. Se enojará conmigo por un día y luego me habla de nuevo. No estamos de acuerdo en muchas cosas”.

Continuó diciendo que un desacuerdo en particular la llevó a darle un “puñetazo” en un elegante restaurante chino en la zona próspera de Knightsbridge en Londres.

La mamá de tres explicó: “Le di una bofetada en Mr Chow’s.

“Luego me fui a casa y mi esposo me pidió que lo llamara y me disculpara”.

La amistad de décadas de Piers Morgan y Sharon Osbourne ha sido noticia en los últimos meses cuando ella salió en su defensa tras su salida de Good Morning Britain. Los comentarios de Piers sobre Meghan, la duquesa de Sussex, causaron indignación entre los espectadores y llevaron a su eventual decisión de abandonar el programa.