Matthew McConaughey sería votado por el 45% de los texanos para gobernador

En una encuesta realizada entre poco más de mil ciudadanos, McConughey vencería al actual gobernador Greg Abbott.

Las posibilidades de Matthew McConaughey de ganar la gubernatura de Texas parecen sólidas, al menos basadas en una muestra aleatoria de aproximadamente 1,000 votantes registrados que dicen que votarían por él.

El actor se apiló favorablemente contra el gobernador en ejercicio Greg Abbott en términos de capacidad de ganar, esto según una nueva encuesta realizada por The Dallas Morning News y The University of Texas Tyler, que encontró que McConaughey obtuvo el 45% de las preferencias electorales, según informa TMZ.

El equipo habló con 1,126 votantes texanos registrados, un poco más republicanos que demócratas, y cuando se les preguntó si serían más propensos a apoyar a Matthew McConaughey que a Abbott, pues casi la mitad dijeron que lo harían, mientras que el 33% dijo que respaldarían a Greg Abott, mientras que el 22% dijo que votaría por otra persona.

Eso es bastante increíble, especialmente teniendo en cuenta que Matt reflexionó abiertamente sobre la posibilidad de competir, e incluso recientemente dijo que “dependería de la gente” si él corría o no.

En cuanto a la plataforma de partido político en la que potencialmente se postularía, no está claro. Matt no ha dicho de una manera u otra si está registrado en el Partido Republicano o en los Demócratas, y sus puntos de vista sobre los temas son bastante matizados, pero probablemente más centrista que cualquier otra cosa.