Piers Morgan quiere volver a ‘Good Morning Britain’

Tanto la emisora como el presentador británico han tenido acercamientos para concretar su regreso.

Piers Morgan dejó su lugar de alto perfil con la emisora ​​ITV después de que sus críticas contra Meghan Markle alcanzaran un punto culminante en la entrevista que dio Meghan y el príncipe Harry con Oprah Winfrey.

Antes de perder su trabajo, Morgan había acusado al príncipe Harry y a Meghan de dañar a la familia real y buscar publicidad en sus propios términos sin aceptar la responsabilidad y el escrutinio que conlleva su cargo.

Carolyn McCall, directora ejecutiva de ITV, había dicho en un comunicado que creía en Meghan “completamente”.

En una entrevista reciente, Morgan había expresado su voluntad de regresar al programa.

Dijo: “Me entristece ver que todo el trabajo duro que hicimos para vencer a la BBC en números de audiencia se evapora tan rápido”, continuó, pero se apresuró a agregar: “Es su problema resolverlo … pero nunca digas nunca.”

Piers Morgan agregó: “Sin embargo, no debería haberme alejado, lo lamento. No puedes ser el gran cruzado de la libertad de expresión y luego alejarte cuando alguien dice algo que no te gusta”.

El presentador de televisión, sin embargo, dijo que solo “consideraría seriamente” regresar a Good Morning Britain en circunstancias especiales, y dijo: “Bueno, un cierto meteorólogo definitivamente no estaría cerca …”, en referencia a Alex Beresford, el meteorólogo del programa que lo acusó de racismo por sus constantes críticas a Meghan Markle.