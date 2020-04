Pink responde a críticas por hacerse prueba del COVID-19

La cantante dijo que no podía desaprovechar la oportunidad de hacerse la prueba ella y su hijo menor cuando se la ofrecieron.

Pink puede entender por qué la gente está enojada con ella por hacerse una prueba de coronavirus, cuando tantos estadounidenses están desesperados por descubrir si han sido infectados.

La cantante de Trouble y su hijo de tres años, Jameson, ahora se están recuperando después de enfermarse con Covid-19 a mediados de marzo.

Pink hizo público su diagnóstico y cómo pudo autoevaluarse para detectar el virus en casa la semana pasada, molestando a muchos fanáticos y críticos por igual, que no tienen acceso a los kits que les brindarán el tratamiento que muchos necesitan desesperadamente, y acepta que las personas tienen todo el derecho de estar molestas, pero eso no resolverá los problemas que rodean la pandemia.

“Pudimos hacer una prueba y aproveché esa oportunidad y me probé a mí misma. El resultado volvió una semana después, y fue positivo”.

Pink durante una aparición en Ellen DeGeneres Show el jueves, dijo: “Sabía que eso era lo que iban a decir. Creo que las pruebas son realmente muy importantes. Es muy controvertido para las personas que pude conseguir un examen … Deberías estar enojado porque puedo hacer un examen y no puedes, pero estar enojado conmigo no ayudará en nada, no resolverá el problema… Deberíamos trabajar juntos para tratar de cambiar eso”.

Pink también le aseguró a su amiga Ellen que ella y su hijo se sienten mucho mejor ahora, pero las cosas daban mucho miedo en un momento.

“Comenzó con fiebre el 14 de marzo … y luego tendría dolores de estómago y diarrea y dolores en el pecho y luego dolor de cabeza y luego dolor de garganta y estaba por todas partes; Todos los días había algún síntoma nuevo”.

“Y luego su fiebre se mantuvo, no se fue y luego comenzó a subir y subir y subir y en un momento estaba en 103 (39.5) y estoy llamando a mi médico … Solo hay tanto Tylenol que puedes dar un niño.”

A la estrella del pop le dijeron que no había nada que nadie pudiera hacer a menos que Jameson comenzara a desarrollar problemas respiratorios.

“Fue aterrador en un momento y luego me enfermé el 16 de marzo …”, agregó.

“Me desperté en medio de la noche y no podía respirar … y fue entonces cuando comencé a asustarme realmente … Pensé: ‘De todas las cosas locas que he hecho en la vida, esta es … esta es la forma en que termina’. ”

Emocionándose frente a la cámara desde su casa durante el chat de televisión, Pink agregó: “Esto es lo más aterrador que he pasado en toda mi vida”.