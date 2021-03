Policía pide a Lady Gaga no pague recompensa por el rescate de sus dos perros

Las autoridades le han pedido a la cantante que espere hasta que termine la investigación.

Lady Gaga aún no ha pagado la recompensa de US$ 500,000 que le prometió a quien le devolviera sus dos bulldogs franceses cuando fueron robados el mes pasado.

Todavía no ha pagado porque las autoridades le han pedido a la cantante que espere hasta que termine la investigación sobre el robo de mascotas.

Eso se debe a que la policía cree que el robo de perros puede ser parte del inicio de una pandilla en Los Ángeles, y la mujer que encontró a los perros, supuestamente atados a un poste en un callejón sin salida, aún no ha sido exonerada, dijeron unas fuentes al sitio web de TMZ.

“Los oficiales le dijeron a Gaga que NO pagara la recompensa que ofreció, a menos que determinen que la localizadora de los perros no esté involucrada en el crimen. Dijeron que los oficiales no creían que la mujer fuera parte del secuestro, pero que están intentando saber si tuvo alguna implicación tras el robo ”, explica un informante.

“No saben si ella está involucrada, pero están investigando. Dijeron que Gaga está más que dispuesta a pagarle a la mujer si es liberada por la policía”, justifica la fuente.

Según la publicación, su adiestrador de perros Ryan Fischer aún necesita aclarar lo que realmente sucedió esa noche, porque los perros ya estaban dentro del auto de los criminales cuando regresaron y dispararon al hombre.

Para la policía, optar por dispararle a Ryan a pesar de que ya tenían los perros, es un claro ejemplo de la teoría de la iniciación a las pandillas.