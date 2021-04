Por este motivo, Carlos Villagrán renunció a su sueño en la política

‘Kiko’, del programa ‘El Chavo del 8’, abandonó la idea de aspirar a un puesto político, debido a las fuertes críticas que recibió.

Carlos Villagrán, el inolvidable ‘Kiko’, del programa ‘El Chavo del 8’, reveló que abandonó la idea de aspirar a un puesto político, debido a las fuertes críticas que recibió.

“Cuando me inscribí para gobernador de Querétaro, apenas inscrito, ni siquiera estaba oficialmente, al día siguiente recibí mil mentadas de madre, hijo, etc. Entonces como no estoy acostumbrado a ese tipo de testimonios, hice un comunicado muy breve, muy padre y les dije: ‘por favor, les explico que se unan, y que a la persona que quieran la ayuden y que seamos uno. Y por favor, sean felices” declaró el actor.

“La decisión ha sido tomada después de ver comentarios positivos y negativos sobre mi postulación, permitiéndome entender que no es mi camino”, expresó Carlos en un comunicado, en el que reiteró su compromiso como ciudadano en buscar siempre el bienestar de todos.

Villagrán pidió respeto para su personaje y ese programa que brindó humor blanco durante muchas décadas: “Lo que pido es respeto, porque el ‘Chavo del 8’ fue muy blanco. Toda mi vida me preocupé por no decir una majadería, no decir cosas de doble sentido, lo hago por respeto y pido lo mismo”.