Por miedo tras ataque, pasaeador de perros de Lady Gaga deja su casa

Ryan Fisher no fue a su casa tras ser dado de alta del hospital tras recibir 4 disparos por defender a los perros de Gaga.

El paseador de perros de Lady Gaga decidió mudarse de su casa, donde se recuperaba tras ser dado de alta del hospital, por motivos de seguridad luego de que los ladrones que le robaron los perros a la cantante le dispararan en el pecho.

Ryan Fischer, de 30 años, recibió cuatro disparos mientras caminaba con los tres bulldogs franceses de Gaga antes de que los ladrones secuestraran a dos perros y dejaran a Ryan luchando por su vida.

Pensando en su seguridad, Ryan se mudó porque los criminales todavía están prófugos.

Una fuente le dijo al periódico The Sun: “Ryan habría decidido dejar su apartamento para ir a un lugar seguro y protegido. No ha vivido en su casa desde que salió del hospital, está con una familia que está ayudando a cuidarlo durante su recuperación. Todos en la comunidad estaban conmocionados por lo sucedido y nos dijeron que no tiene intención de regresar. Quiere estar en un lugar seguro y protegido, especialmente cuando el francotirador todavía está suelto y la policía investiga. Todos quien que él pueda seguir adelante y poder hacer su trabajo y volver a vivir su vida con la mayor normalidad posible”, comentó el informante.

Los dos perros de Gaga, Koji y Gustavo, fueron encontrados y devueltos dos días después del ataque, mientras que el tercer perro, Miss Asia, fue recuperado en el momento del robo.

Lady Gaga que está pagando todos los gastos de Fischer.

“Ella le está muy agradecida por su lealtad, por su amistad, por correr riesgos. Ella seguirá ayudándolo económicamente”, dice la fuente.