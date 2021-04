Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas celebraron su vigésimo aniversario de bodas

La actriz en entrevista habló sobre su relación con el actor y el secreto detras de su exitosa relación.

Catherine Zeta-Jones y Michael Douglas celebraron recientemente su vigésimo aniversario de bodas y, en una nueva entrevista, la actriz reveló el secreto detrás de su exitosa relación.

En una entrevista con el Wall Street Journal, Zeta-Jones dijo que el ingrediente número uno en cualquier matrimonio es la diversión.

“En primer lugar, nos divertimos mucho juntos. Nunca, nunca perdemos el sentido del humor y disfrutamos de la compañía del otro”, justifica, y agrega que obviamente ‘amor y respeto’ también son esenciales para que una relación funcione.

“Mi esposo es 25 años mayor que yo, eso no es ningún secreto. Como en cualquier relación, no sería normal si no hubiera altibajos (…) no tenemos un matrimonio convencional. Mi esposo y yo pasamos mucho tiempo juntos porque, a diferencia de muchas parejas, nunca hemos tenido un trabajo de 9 a 5 en el que sea constante. Estamos encendidos o apagados. De hecho, trabajo 16 horas al día o no, él puede estar haciendo lo mismo o no”, dijo.

A pesar de sus horas de trabajo, Zeta-Jones dice que lo que realmente alimenta su relación es el hecho de que respetan el espacio del otro: “Y nuestro estado de ánimo es duradero”, dice.

Los actores se casaron en noviembre de 2000 y juntos tuvieron dos hijos: Dylan, de 20 años, y Carys, de 17.

Michael Douglas también es el padre de Cameron Douglas, de 42 años, con su ex esposa Diandra Luker.