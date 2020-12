Presidente de Televisa fue quien pagó rescate de Adal Ramones

A 22 años de su secuestro en la CDMX, Ramones revela quien fue el responsable de que lo liberaran sano y salvo.

En la entrevista que el conductor diera al programa de Yordi Rosado, Ramones comentó cómo al principio no le creían que estaba secuestrado: “Recibe el mensaje mi compadrito Lalo Suárez (productor) él no me creía porque días antes yo le había hecho la broma de que me habían secuestrado, pero los tipos le dicen hasta lo que no y entendió que esto ya era real. Le lleva la grabación a Emilio Azcárraga, lo ve con Pepe Bastón y Bernardo Gómez, y ellos tres junto con el equipo anti secuestro lograron sacarme de ahí”.

Con esta revelación confirma que fue el presidente y dueño de Televisa quien pagó su rescate. Adal también dijo que un libro que había leído hacía años, titulado ‘El Secuestrado’, en donde te daban consejos de qué hacer si te encontrabas en ese trance, le sirvió mucho para dar datos precisos para que la policía capturara a varios de los delincuentes implicados en su secuestro.