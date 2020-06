Príncipe Charles extraña abrazar a su familia

El monarca de 71 años está preocupado porque pronto es el cumple 99 de su padre…

Príncipe Charles confesó en una sincera entrevista al canal inglés Sky News que ‘extraña los abrazos’ con su familia durante la pandemia de Covid-19.

El padre de Harry y William, de 71 años, contrajo una forma leve de la enfermedad respiratoria y tuvo que ser puesto en cuarentena, lejos de la familia, y ahora ha revelado que extraña a sus padres, la reina Elizabeth II y el príncipe Philip, además de sus nietos, durante el encierro.

En declaraciones a Sky News, Charles dijo: “Bueno, no he visto a mi padre en mucho tiempo. Cumplirá 99 años la próxima semana, así que sí [lo extraño], o mis nietos… He estado haciendo Facetime, está todo muy bien, pero … “, justificó con tristeza.

Cuando se le preguntó qué tan lejos se sentía de su familia, Charles señaló: “Bueno, es terriblemente triste (…) Pero afortunadamente, al menos puedes hablar con ellos por teléfono y ocasionalmente hacer ese tipo de cosas [videollamadas]. No es lo mismo, ¿verdad? Realmente solo quieres darles un abrazo a la gente”, explicó.

Y Charles dijo que es consciente de que todos están pasando por un momento difícil durante la pandemia.

“Lo más importante es garantizar que la economía pueda funcionar nuevamente. Y el sustento de las personas y sus negocios”, señala.