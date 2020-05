Príncipe Harry busca el apoyo de su amigo George Clooney

Mientras se instalan en la soleada California, Harry y Meghan Markle están recibiendo todo el apoyo del actor de Ocean’s Eleven.

El príncipe Harry estaría buscando apoyo de su amigo George Clooney, mientras él y Meghan Markle se instalan en la soleada California.

Harry admira a George como una “figura de hermano mayor” y, como tal, valora sus consejos sobre cómo vivir en Hollywood, agregó la fuente a la revista New Idea.

Además de ser una buena caja de resonancia para Harry, la fuente afirmó que la estrella Ocean’s Eleven probablemente esté ayudando a la realeza a adaptarse a su nueva vida y en la búsqueda de trabajos.

“Harry está agradecido de tenerlo como amigo”, dijo la fuente.

La revelación llega después de que se revelara que la explosiva biografía de Meghan y Harry encabeza la lista de los más vendidos, a pesar de que el libro en sí aún no se ha publicado.

Según el sitio web de Amazon, ‘Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of A Modern Royal Family’ se encuentra actualmente en el número uno en la lista de “biografías reales”.

Si bien el libro no llegará oficialmente a las tiendas hasta el 20 de agosto, logró alcanzar el número uno dentro de las 24 horas de su lanzamiento de preventa.

Según el sitio web, la revelación promete dar a los fanáticos un “retrato honesto, cercano y humano” de la pareja, que renunció a sus deberes reales el 31 de marzo.

Llegando a Twitter el lunes, el coautor británico del libro, Omid Scobie, compartió la noticia de que el libro alcanzó el puesto número uno el primer día de su lanzamiento de preventa.

“Emocionado de anunciar que #FindingFreedom, una biografía escrita por mí y por @CarolynDurand, estará disponible en todo el mundo en agosto”, escribió Omid.