Príncipe Harry no asistirá al evento ‘Trooping the Colour’ de la reina Elizabeth II

Por compromisos en California, él no estará en las primeras celebraciones del Jubileo de Platino…

Aunque están invitados al Jubileo de Platino de la reina Elizabeth II, es poco probable que los Duques de Sussex, Príncipe Harry y Meghan Markle estén en el Reino Unido para esas fechas.

Según la revista New Idea Royals, además de no ser el momento correcto para regresar con sus hijos a Inglaterra para no ofuscar los festejos por los 70 años de la monarca en el trono, Harry tiene compromisos en California entre los días 2 a 5 de junio.

De acuerdo con la publicación, el Príncipe Harry participará en un torneo de pólo en California, y el evento “Trooping the Colour” es exactamente el 2 de junio.

Al parecer los duques podrían elegir volar al Reino Unido después del 5 de junio, con tiempo de celebrar el primer cumpleaños de Lilibet Diana el 4 de junio en Estados Unidos.