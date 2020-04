Principe Harry tiene dificultades en adaptarse a su nueva vida en Los Ángeles

Salir de la familia real y mudarse a Los Ángeles está resultando todo un desafío para el príncipe.

El príncipe Harry y Meghan Markle están enfrentando una difícil prueba ahora que se mudaron a California, donde intentarán tomar el rumbo de vida que se han propuesto, tratando de tener una trayectoria profesional exitosa, y una vida privada lejos de los reflectores que tenían encima de ellos cuando todavía eran parte del círculo duro de la familia real británica.

Jane Goodal, gran amiga de Harry y conocida científica especializada en la conservación de especies animales, en especial de primates, dijo que ha tenido comunicación con el príncipe: “La verdad es que no sé qué va a pasar con su trayectoria, no sé cómo podría desarrollarse a partir de ahora. He estado en contacto con él y creo que al día de hoy le está resultando difícil adaptarse a una vida llena de desafíos”, dijo a la revista Radio Times.

Goodal tiene también una gran relación con William, a pesar de que no está de acuerdo con la afición de este a la caza: “Sí, están muy comprometidos con la causa (conservación ambiental), aparte de que disparan y cazan. Pero creo que Harry dejará de hacerlo si no lo ha hecho ya, porque a Meghan nunca le ha gustado, supongo que eso se ha acabado para él”.