Ricky Martin admite que “llora” y siente miedo

Ricky Martin al igual que otras estrellas, deleitó a sus fans de todo el mundo con un Instagram Live, en el que expresó sus emociones con la cuarentena que guarda en su casa de Beverly Hills junto a su madre, su esposo y sus cuatro hijos.

“Tengo días de completa paz, y días donde lloro porque siento miedo. Soy padre y soy el que sale a hacer las compras. Teniendo aquí en mi casa a las personas que amo, no quiero que nadie más que yo tenga que exponerse. Confío en mis cuidados y en que desinfecto todo muy bien, prefiero ser yo quien tome esa responsabilidad”.

El puertorriqueño dijo con una profunda preocupación: “Es fuerte pensar que volverás a casa con algo y contagiarás a la gente que amas, pero tengo que hacerlo, soy el papá. He tenido mis altas y bajas, he sentido coraje, frustración, incertidumbre, tristeza, pero todo esto nos está pidiendo calma, silencio. Es un gran cambio, evolución. La humanidad está sintiendo todo esto, y a mí me ayuda la música, así que espero que a ustedes también”.