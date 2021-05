Príncipe Harry y Meghan Markle criticados por asociarse con “compañía racista”

La fundación Archewell ha anunciado su asociación con Procter & Gamble, que produce “cremas para blanquear la piel”.

El príncipe Harry y Meghan Markle fueron criticados recientemente por su asociación con una firma de cosméticos estadounidense que gana decenas de millones de libras al año vendiendo cremas blanqueadoras de piel “racistas”.

Meghan y Harry anunciaron la semana pasada que su Fundación Archewell había firmado una ‘asociación global’ con la multinacional estadounidense Procter & Gamble (P&G) para ‘construir comunidades más compasivas’.

Pero el acuerdo ha puesto de relieve la enormemente controvertida venta de P&G en Asia y África de cremas para aclarar la piel, que reducen la concentración o producción de melanina, el pigmento natural que da color a la piel humana.

Los activistas han exigido que P&G y otras firmas importantes dejen de vender este tipo de cremas, por resultar tóxicas para quien la usa con frecuencia.

El sitio web oficial de la Fundación Archewell incluso comentó sobre la asociación con P&G y decía: “Basado en valores compartidos, la asociación se centrará en la igualdad de género, espacios en línea más inclusivos y resiliencia e impacto a través del deporte”.

“Se basará en las aspiraciones conjuntas, demostradas recientemente por nuestro trabajo conjunto en apoyo de VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, de Global Citizen, un evento que inspiró la confianza en las vacunas en todo el mundo y movilizó más de US$ 300 millones en el impulso para un mayor acceso global a las vacunas COVID-19 ”.