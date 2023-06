Príncipe William sigue los pasos de su hermano Harry

El Príncipe de Gales participará en un nuevo libro que sale a la luz en octubre…

Según la revista «New Idea Royals», Príncipe William podría seguir los pasos de su hermano el príncipe Harry y también escribir un libro. De hecho no puede. Como miembro activo de la familia real, el Príncipe de Gales no puede publicar un libro sin el permiso de la realeza.

Y eso no es lo que hará. De acuerdo con la revista «Hello!», William asumirá el cargo de escribir el prólogo de un nuevo libro infantil inspirado en su iniciativa propia, el Premio Earthshot. Y eso es todo.

William participará en el libro «The Earthshot Prize: A Handbook for Dreamers and Thinkers: Solutions to Repair our Planet», escrito por Colin Butfield y Jonnie Hughes, que llegará a las librerías el 12 de octubre de 2023.

Fundados por el Príncipe y la Fundación Real en 2020, los premios Earthshot reconocen a cinco ganadores cada año por sus contribuciones al medio ambiente y tienen como objetivo encontrar soluciones a los desafíos ambientales a través de la innovación.

«El libro estará dirigido a la próxima generación de innovadores de soluciones climáticas [y] es el manual definitivo para los jóvenes que buscan soluciones prácticas para ayudar a reparar el planeta», afirma el comunicado.