Príncipe William y Kate Middleton se mudan cerca de la reina Elizabeth II

Los duques de Cambridge dejarán su base en Londres para mudarse a Windsor…

El príncipe William y Kate Middleton se mudarán a tiempo completo de Londres a Windsor, según revelaron los medios británicos. La decisión se había tomado desde hace algún tiempo, pero ahora que han pasado los eventos principales del Jubileo de Platino, el duque y la duquesa de Cambridge y sus tres hijos se instalarán cerca de la reina Elizabeth II.

El futuro rey y su esposa vivirán en la localidad ubicada en Berkshire, Inglaterra, en donde se les vio en marzo visitando colegios de la zona para los niños.

Según el periódico The Sun, la familia ocupará la propiedad Adelaide Cottage en Windsor. El lugar ha sido renovado recientemente.

William y Middleton mantendrán su casa en Londres, el departamento 1A en el Palacio de Kensington, y su propiedad en Norfolk, Anmer Hall, pero trasladarán su base a Windsor.

“El centro de Londres ya no será su sede. Están buscando el mejor lugar para criar a su joven familia en Windsor y Berkshire. Los padres de Catherine, Mike y Carole, están a poca distancia en el pueblo de Bucklebury, mientras que la hermana de Catherine, Pippa y su su esposo James también está buscando una nueva casa de campo. Los Middleton son todos muy unidos y William los ama… y por supuesto, esta mudanza permitirá que William y Catherine asuman un papel mucho más importante en la familia real”, justificó una fuente a la columna Page Six, del diario “The New York Post”.