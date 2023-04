Príncipe William ya fue duramente criticado por su abuela, la reina Elizabeth II

A la monarca no le gustó que cierta vez el príncipe no la escuchara…

En su nuevo libro «Our King: Charles III: The Man and the Monarch Revealed», el autor Robert Jobson reveló que cierta vez el príncipe William fue regañado por su abuela, la reina Elizabeth II por haber viajado en avión con su hijo, también heredero al trono, príncipe George, hace siete años.

Según Robert la Reina pidió a los herederos del trono que evitaran volar juntos, en caso de que ocurriera un accidente horrible.

Pero al enterarse que el entonces duque de Cambridge había hecho caso omiso a su petición, él recibió una reprimenda de su abuela.

«Ella tuvo palabras duras con William después de que desafió sus deseos al tomar un vuelo en helicóptero a Norfolk con toda su familia inmediata», escribe Robert. «Ella le había advertido que no volara con George en caso de accidente, diciéndole a su nieto que siempre tenía que estar pendiente de la sucesión».

Desde la muerte de la Reina en septiembre pasado, William ha sido el primero en la línea de sucesión al trono. George es segundo, Charlotte, 7, en tercero y Louis, 4, en cuarto, seguido del príncipe Harry y sus hijos.