Prison Break volverá para una sexta temporada

Dominic Purcell usó las redes sociales para confirmar que el programa regresará para una sexta temporada.

La estrella de Prison Break, Dominic Purcell, apareció para confirmar que el programa regresará para una sexta temporada.

El actor, de 50 años, usó Instagram para compartir una publicación críptica en la que respondió a los rumores que había escuchado y afirmó que Prison Break regresaría a pesar de las afirmaciones anteriores de que no se estaba preparando otra salida.

Dominic compartió una foto de sí mismo, mientras explicaba: “Rumor número 1. Soy viejo. Si. Tengo 50 … Rumor número 2. Soy calvo. No, tengo una cabellera llena; la gente exige que me lo afeite. Rumor número 3, sucederá la temporada 6. Sí ….. Rumor número 4. ¿Me gustan los humanos? No. No en misa. Definitivamente no”.

Prison Break duró cinco temporadas y las primeras cuatro se emitieron entre 2005 y 2009, antes de ser revivido en 2017 para otra salida.

El drama es protagonizado por Wentworth Miller como Michael Scofield, mientras que Dominic interpreta a su hermano Lincoln Burrows, y el programa se centró en el plan de Michael para ayudar a Lincoln a escapar de la prisión después de que fue condenado a muerte por un crimen que no cometió.