Problemas de salud mental de Britney Spears son “mucho más serios” de lo que se piensa

El padre de Britney Spears, Jamie, afirma que sus ‘problemas de adicción y de salud mental’ son mucho más serios de lo que se revela e insiste en que debería ser elogiado por su trabajo como conservador: ‘El público no conoce todos los hechos’

Jamie Spears dice que las luchas de su hija Britney con ‘problemas de adicción y salud mental’ son mucho más serios de lo que el público sabe.

Jamie, quien recientemente aceptó renunciar como conservador de la herencia de la estrella del pop de 39 años después de 13 años, acaba de presentar documentos judiciales en los que afirma que la gente lo ‘elogiaría’ si supieran información ‘altamente confidencial’ sobre la gravedad de la problemas de la estrella, según informaciones del periódico inglés Daily Mail.

En una presentación de 15 páginas a la Corte del Condado de Los Ángeles presentada a principios de este mes, dijo: “Si el público supiera todos los hechos de la vida personal de la Sra. Spears, no solo sus altas sino también sus bajas, todas las adicciones y problemas mentales y los problemas de salud con los que ella ha luchado, y todos los desafíos de la curatela, elogiarían al Sr. Spears por el trabajo que ha hecho, no lo vilipendiarían”.

“Pero el público no conoce todos los hechos y no tiene derecho a saberlo, por lo que no habrá una redención pública para el señor Spears”.

En las presentaciones, Jamie Spears negó tener el control del plan de medicamentos recetados de Britney y dijo que la medicación estaba supervisada por la ex conservadora Jodi Montgomery.

La Sra. Spears se quejó de haber sido obligada a tomar medicamentos estabilizadores del estado de ánimo como el litio durante una comparecencia reciente ante el tribunal.

Britney Spears disputa con su ama de llaves por salvar la vida de sus perros

Un ama de llaves de Spears descubrió que ambos perros se enfermaron gravemente y que uno de ellos estaba al borde de la muerte, por lo que los llevó al veterinario para una visita de emergencia.

Uno de los perros tiene un problema digestivo y debe ser alimentado con un tipo de alimento muy específico, y el ama de llaves se alarmó cuando vio que los perros estaban siendo alimentados con sobras de la mesa.

Junto con los problemas de desnutrición, los perros también estaban deshidratados, lo que llevó a la visita de emergencia al veterinario.

Según los informes, el veterinario estaba “alarmado” por la condición de los perros y recomendó que el cuidador de perros de Britney se hiciera cargo de los perros.

La cantante sospechaba que su padre y jefe de su tutela, Jamie Spears, tenían algo que ver con sus perros, pero cuando se le informó sobre el paradero de los perros, se generó una ‘discusión acalorada’ entre Spears y el ama de llaves.

Según los informes, el cuidador de perros sigue siendo empleado de Spears, aunque el ama de llaves aparentemente ya no está empleada por el cantante.

El ama de llaves presentó un cargo de agresión contra Spears, alegando que la golpeó en el brazo mientras intentaba agarrar su teléfono, aunque Spears niega que le tocó el brazo.

Según los informes, Britney estaba lista para presentar cargos por el robo de sus perros, pero cambió de opinión y los perros ahora le han sido devueltos.

Jamie Spears no cuidaba de la medicación de su hija, él solo pagaba las facturas

Jamie dice que su plan de tratamiento se acordó con Montgomery, el fallecido psiquiatra de Britney, el Dr. Benson, su ex abogado Sam Ingham III y otros expertos médicos.

Además, afirmó que su papel principal en el tratamiento médico de Britney era pagar las facturas, y señaló que Montgomery recibió US$ 10 mil al mes para manejar el asunto, pero los costos médicos a menudo “superaban esa suma”.

Spears enfatizó que su único objetivo ha sido ‘salvar’ a su hija, y agregó: “No hay duda de que la curaduría salvó a la Sra. Spears del desastre, la apoyó cuando más lo necesitaba, la protegió a ella y a su reputación de daños y facilitó la restauración de su carrera”.

Y aunque reconoció que Britney se sentía “limitada” por su plan de tratamiento, los médicos dicen que los tratamientos fueron decisiones conjuntas que se tomaron para protegerla de las autolesiones.

Pero el Sr. Spears agregó que estaba dispuesto a hacerse a un lado para evitar que su hija tuviera que lidiar con una agotadora ‘disputa pública’.

Aun así, dijo que no debería ser destituido ni suspendido, pero planea dimitir en el momento adecuado.

Britney Spears ha estado bajo tutela desde 2008 luego de un colapso muy púbico.

Pero recientemente ha estado luchando por salir del acuerdo, que supervisa su vida personal, tratamiento médico y asuntos financieros.

Mientras tanto, Spears se ha reunido con sus perros después de que su ama de llaves se llevó a las mascotas porque temía que estuvieran cerca de la muerte.

El sábado se informó que los amados perros de la cantante estaban de regreso con ella el viernes, luego de dos semanas con un cuidador de perros.