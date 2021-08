Kim Kardashian y Kanye West van bien después de su separación

Kim Kardashian y Kanye West siguen siendo cercanos y “amigables” y se apoyan mutuamente incluso después de su impactante separación.

La estrella de “Keeping Up with the Kardashians” y Kanye, que se separaron en febrero de este año cuando Kim solicitó el divorcio, quieren ser “amistosos” por el bien de sus hijos.

La estrella de reality show de 40 años y su esposo separado, de 44, están operando con una “relación amistosa” por el bien de sus hijos, pero no tienen intenciones de reconciliarse, informó una fuente a la revista People.

Kim Kardashian acepta de buen grado las invitaciones para el almuerzo y la fiesta de Kanye y también aprecia y apoya los consejos y la orientación empresarial del rapero.

Kim quiere que sus hijos tengan una relación increíble con su padre, al igual que ella lo hizo con su padre. Anteriormente le dio crédito a Kanye por haberle enseñado a ser fiel a sí misma.

Kanye West y Kim Kardashian ahora pueden tomar decisiones amistosas que benefician a sus hijos, ya que quieren

hacerlo juntos.