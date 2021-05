Programa de televisión del príncipe Harry y Oprah Winfrey ya tiene fecha de estreno

El programa sobre salud mental, titulado ‘El yo que no puedes ver’ (The Me You Can’t See) debuta este mes.

El nuevo programa de televisión del príncipe Harry y Oprah Winfrey, sobre salud mental, titulado ‘El yo que no puedes ver’ (The Me You Can’t See), ya tiene fecha de estreno en la plataforma AppleTV+.

Oprah anunció en su Instagram que la nueva serie con la participación de grandes estrellas, que lleva casi dos años en marcha, debutará en el servicio de streaming el 21 de mayo.

Winfrey y el duque de Sussex actúan como productores ejecutivos y co-creadores del programa, y prometen que la serie examinará la salud mental en todos los aspectos, con expertos hablando sobre los desafíos que enfrentan muchas personas.

En su Instagram, Oprah dio más detalles del proyecto:

“Historias que ayudan a levantar el velo sobre el estado actual de la salud mental y, con suerte, desencadenan una conversación global”.

Para ayudar a contar estas historias, The Me You Can’t See también incluirá perfiles de algunas de las estrellas más importantes de la música, Hollywood y los deportes.

Lady Gaga y Glenn Close encabezan la lista de participantes. Las estrellas de la NBA DeMar DeRozan y Langston Galloway también contarán sus historias, al igual que la boxeadora olímpica Ginny Fuchs y el famoso chef Rashad Armstead.

El programa es la última aventura mediática del duque de Sussex, quien, junto con su esposa Meghan Markle, anunció proyectos con Netflix y Spotify este año.

El príncipe Harry siempre ha defendido la salud mental, hablando en el pasado sobre sus luchas con la pérdida de su madre, la princesa Diana, y lidiando con el trastorno de estrés postraumático de su época como piloto de helicóptero en el ejército británico, sirviendo en Afganistán.