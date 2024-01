¿Que le pasa a Verónica Gallardo? Se despide en emotivo video

La conductora de televisión está pasando por serios problemas de salud…

La querida conductora Verónica Gallardo, quien hace unos meses perdió a su esposo, preocupó a sus seguidores con un video emotivo en donde se despide, diciendo que está enfrentando una grave enfermedad, según afirma la revista TvyNovelas.

Día después de la muerte de su esposo Robert Alexander, padre de su único hijo, Patricio, en agosto del año pasado, la presentadora fue hospitalizada de emergencia, porque comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza.

Ahora ella informó que no se encuentra bien de salud y tendrá que ser sometida a una cirugia, porque tiene paralizado un nervio en una de sus piernas.

“Estoy muy mal, ya no puedo con la pierna. Me acaba de decir mi doctor que traigo paralizado un nervio, me van a hacer una radiografía. Espero que no necesite operación porque no sé qué voy a hacer. Pero perdónenme si no tienen programa hoy, ya me siento Adriana Fonseca, pero miren, aquí sí son de a de veras, no son de mentiritas (las lágrimas)”.

“Estoy muy nerviosa de verdad, discúlpenme. Espero, si no me ven el lunes es que va a ser más feo, va a ser más gacho. Yo espero que no sea así, espero verlos el lunes y estar con ustedes”.