Alfredo Adame menosprecia a Wendy Guevara: “Gordo feo”

El conductor causó polémica con sus nuevas declaraciones transfóbicas…

El conductor Alfredo Adame, quien este lunes ingresa a La Casa de los Famosos, de Telemundo, en su nueva temporada, se molestó ante las preguntas sobre la vencedora de la edición pasada, Wendy Guevara, asegurando que no es transfóbico, pero le cae mal ‘ese gordo feo’.

Al hablar con los medios sobre la influencer, Adame respondió con fúria: “Wendy me cae en la punta de… (…) Imagínate la clase de mediocre, de poca inteligencia que tiene para decir que no me iba a dar fama, cuando soy el hombre más famoso de este país. Yo no lo considero una mujer, a quien sí es a Kimberly ‘la más preciosa’, Paola Suárez, a quien golpearon, ellas sí son mujeres, pero a este macho (Wendy) no”, reclamó.

Adame afirmó que el primer error que cometió la integrante de Las Perdidas fue haberse prestado a Televisa, pues opinó que no tiene preparación, ni talento, ni habilidades, ni destrezas cognitivas: “No ganó por inteligente, ni por ser gracioso, sino por hacer nada, no dijo cosas sabias, absolutamente nada, no tiene ningún atributo, es desagradable su tono de voz, es pura ignorancia y todo el rollo.»