Quentin Tarantino dejará de hacer películas por el bien de su familia

El futuro padre se dedicará a escribir, lo que será bueno para su próxima paternidad.

La decisión de Quentin Tarantino de dejar de dirigir después de una película más, se centra en su próximo papel como padre.

El futuro padre a menudo ha hablado de retirarse del cine después de hacer 10 películas, y como Once Upon a Time in Hollywood es su novena, admite que esta parte de su carrera está terminando.

Al confirmar su decisión al sitio web de ABC News Popcorn, Tarantino confesó que la dinámica familiar cambiante hizo que fuera fácil considerar una nueva dirección.

“Siento que este es el momento para que el tercer acto (de mi vida) se incline un poco más hacia lo literario, lo que sería bueno como nuevo padre, como nuevo esposo”, dice, revelando que planea para escribir más. “No estaría agarrando a mi familia y llevándolos a Alemania o Sri Lanka o donde sea que tenga lugar la próxima historia. Puedo ser un poco más hogareño y convertirme un poco más en un hombre de letras ”.

La esposa del director, la cantante Daniella Pick, está embarazada del primer hijo del cineasta de 56 años.

Quentin también siente que es hora de apartarse y dejar brillar a los cineastas más jóvenes: “Creo que siento que dirigir es un juego de hombres jóvenes”, agrega. “Siento que el cine está cambiando y soy un poco parte de la vieja guardia”.