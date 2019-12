R.Kelly se declara “inocente” de soborno para poder casarse con Aaliyah

El cantante habría sobornado para conseguir una identificación falsa y poderse casar con Aaliyah, quien tenía solo 15 años.

A principios de este mes, el Departamento de Justicia agregó un cargo de soborno contra Kelly, acusándolo de obtener una identificación falsa para una mujer no identificada (Jane Doe) en 1994, informa cnn.com.

El New York Times, citando a una persona familiar con el asunto, informó que Jane Doe era en realidad la cantante Aaliyah, que tenía 15 años y con la que Kelly se casó poco después.

El cantante apareció en la sala del tribunal de Chicago con el abogado Steve Greenberg y solo habló para saludar al juez del Distrito Este de Nueva York y confirmar que entendió la acusación.

Después de la audiencia, otro de los abogados de Kelly dijo que el cantante considera que la acusación actualizada es “ridícula”.

El abogado Douglas Anton dijo que a su cliente le está yendo bien y está escribiendo letras “edificantes” mientras está en la cárcel.

En julio, Kelly fue acusado en Nueva York de violar la ley federal al coaccionar y transportar a mujeres y niñas a través de las fronteras estatales para participar en actividades sexuales ilegales.

Se declaró inocente en agosto de una serie de cargos, incluidos cargos de extorsión, secuestro, trabajo forzado y explotación sexual de infantes, en un tribunal de Brooklyn.

Aaliyah Haughton irrumpió en la escena musical de R&B como una protegida de Kelly de 15 años. Su matrimonio fue anulado en 1995 después de que la familia de Aaliyah se dio cuenta del fraude cometido, con una identificación falsa que hacía aparecer a la joven como que tenía 18 años.

Aaliyah se convirtió en una artista de éxito que vendió cientos de miles de discos, y lanzó una carrera cinematográfica con papeles en “Romeo Must Die” y “Queen of the Damned.”