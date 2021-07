Reinicio de iCarly sería diferente, revela Miranda Cosgrove

La actriz y coproductora de la serie reveló que la idea inicial no iba a funcionar, por lo que corrigieron a tiempo.

Miranda Cosgrove reveló que inicialmente la historia del reinicio de la serie iCarly sería diferente.

En una entrevista con la revista Bustle, la actriz de 28 años dijo que el reinicio se presentó originalmente de una manera muy diferente, con ella y su hermano Spencer administrando un grupo de influencers en el apartamento de Spencer, creando una nueva generación de estrellas de Internet.

Pero para Miranda, esta idea no funcionaría:

“No creo que ninguno de nosotros hubiera aceptado esa idea”, le dijo Miranda a Bustle. “Lo que me entusiasmó de volver a hacer iCarly fue poner a los personajes en situaciones que antes no podíamos mostrar”, dice.

Cuando tuvo la primera idea de traer de vuelta a iCarly, Miranda se propuso llamar y consultar con sus coprotagonistas Jerry Trainor, Nathan Kress y Jennette McCurdy.

“Lo primero que hice fue llamar a Jennette, Jerry y Nathan”, dice. “A mucha gente no le gusta la idea de reiniciar, así que todos estábamos asustados. No queríamos estropear los recuerdos de infancia de nadie”, justifica.

Ella dice que si bien todos se sintieron a bordo del proyecto, Jennette se mostró inflexible en no regresar, pero la actriz dejó en claro que no hay drama entre ellos y que respetaron la decisión de la ex intérprete de Sam.

“Todo lo que quiera hacer con su vida, solo quiero que sea feliz”, dijo Miranda.