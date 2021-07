Renée Zellweger se muda con su nuevo novio

Aunque el noviazgo es reciente, la actriz está convencida que Ant Anstead es el “hombre indicado”.

Renée Zellweger está con las maletas listas para mudarse con su nuevo novio, el presentador de televisión inglés Ant Anstead. Una fuente le dijo a US Weekly que el noviazgo es reciente, pero que ambos están muy entusiasmados con la relación.

Una fuente dijo: “Han estado saliendo por menos de dos meses y Renée ya se está mudando a la casa de Ant. La adora y la hace sentir segura. ”, Justifica.

Renee y Ant comenzaron a salir el mes pasado cuando se conocieron después de filmar un episodio de ‘Celebrity IOU Joyride’, la próxima serie Discovery Plus de Ant.

Y aunque el romance aún es nuevo, la estrella de Bridget Jones Diary ya conoció al hijo menor del presentador, Hudson, de 22 meses, a quien tiene con su ex esposa Christina Haack.

La fuente agregó: “Renée es muy buena con los niños y a Ant le alegra el corazón verla ser tan buena con ellos”.

Además de Hudson, Ant también tiene su hija Amelie de 17 años y su hijo Archie de 14 años con su primera esposa Louise Anstead.

Mientras tanto, Mike Brewer, un amigo cercano de Ant, ha declarado que la nueva pareja está realmente muy enamorada.

Él dijo: “Creo que Renée ha encontrado a su Príncipe Azul y Ant ha encontrado una mujer real. Él tiene una mujer que se preocupa por él, y se preocupa por ella. Ellos simplemente se conectaron en el momento adecuado. Querían mantenerlo en privado al principio. Cuando estás en una nueva relación, no sabes si va a funcionar o no, así que no estás seguro de si debes decírselo a tus amigos o compartirlo con tu familia, pero Renee ahora se siente cómoda con que los vean juntos, comprando en Home Depot o simplemente haciendo las cosas en común que hacen otras parejas “.