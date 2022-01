Relación de Kim Kardashian con Pete Davidson es ‘más seria de lo que se pensaba’

La empresaria terminó su matrimonio con Kanye West a principios de 2021…

A pesar de no pasar la Navidad juntos, la relación de Kim Kardashian y Pete Davidson continúa con pasos firmes, según la revista US Weekly. La pareja se ha visto junta en muchas ocasiones, pero aún no han confirmado oficialmente su relación, aunque fuentes cercanas a ellos aseguran que la relación es más seria de lo que se pensaba.

Como confirmó Us Weekly: “Las cosas definitivamente se intensificaron rápidamente, pero de una manera saludable y divertida. En este momento, están disfrutando del tiempo juntos y viendo hacia dónde van las cosas”, dice una fuente.

Esta información no es de extrañar dado lo sucedido en las últimas semanas. Antes de Navidad, Kim Kardashian visitó Staten Island, donde además de cenar y ver una película, la celebridad aprovechó para conocer a la madre de Pete Davidson.

La familia Kardashian también está entusiasmada con la nueva relación de la empresaria, e incluso se dice que Kris Jenner está obsesionada con Pete. La madre de Kim incluso lo invitó a su fiesta anual en casa el día de Navidad, que fue cancelada debido a las preocupaciones actuales de Estados Unidos sobre el aumento de los casos de Covid-19.

Con todo esto, la fuente de la revista aseguró que la ex de Kanye West ‘no quiere apresurarse a nada más serio’ ahora.

“Ella está disfrutando las primeras etapas de su romance con Davidson. Pero están súper enamorados, eso es seguro”, dijo.