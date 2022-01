Drew Barrymore revela su meta más importante para 2022

La presentadora admite estar exhausta de trabajar y necesitar un descanso…

Drew Barrymore está preocupada por su salud. La actriz y presentadora dijo que está “agotada por el trabajo” y ha prometido poner su bienestar en primer lugar en 2022.

Según la revista People, la artista de 46 años ha admitido que ha estado trabajando duro estos últimos meses y necesita desesperadamente un descanso en la temporada navideña, por lo que Drew ha prometido tratar de cuidarse a sí misma el próximo año.

Al publicar una foto de una báscula con una nota que dice “di algo agradable a ti mismo”, escribió Drew, “¡Mi bienestar es mental! Estoy agotada de trabajar. ¡No me importa lo que diga el número! Pero me siento hinchada de comer porquerías. Durmiendo poco. Trabajando mucho. ¡Tengo una semana libre y planeo resolver esto! Necesito un reinicio. No importa lo que digan mis números, quería comenzar a mostrar el comienzo de mi semana, mostrar lo que soy capaz de hacer, si tuviera una semana para practicar realmente el término “cuidarme a mí misma”, sería bueno, porque la mayoría de las veces no tengo tiempo para eso. Bueno, ¡ahora tengo tiempo! Así que estoy interesada en #queunasemanapuedehacer”, comentó.

Aunque Drew admite que podría volver a los viejos hábitos cuando regrese al trabajo, insistió en que trataría de “poner su bienestar” como una prioridad.