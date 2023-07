Revelan que hijo de Mariana Levy vende tacos de canasta para vivir

José Emilio Fernández Levy es hijo de José María Fernández «el Pirru»…

José Emilio Fernández Levy, hijo de la fallecida actriz Mariana Levy con José María Fernández «el Pirru», reveló que está en una época complicada de su vida, con problemas financieros, y por ello, el joven está vendiendo tacos de canasta para vivir y lograr pagar sus cuentas.

Según informaciones del diario El Informador, la revelación la hizo el joven en el programa «Ventaneando», de TV Azteca, en donde también afirmó que la relación con su padre se habría fracturado.

«Me duele mucho decir que mi papá no me hace bien, me duele en el corazón, pero, vas creciendo y te vas dando cuenta de las cosas», destacó el chico.

Además, confesó a la conductora Pati Chapoy que la necesidad lo ha llevado a tener que vender alimentos para poder sobrellevar la economía del día con día:

«Estoy vendiendo tacos de canasta, vendiendo chilaquiles, ahorita… hace un mes llegamos a un acuerdo de que nos den una mensualidad en lo que consigo un buen trabajo, pero no me alcanza para pagar todos los gastos de la casa, que es mantenimiento, agua, gas, más mi súper, está bastante complicado”, señaló el chico, quien también acaba de perder a su abuela materna, Talina Fernández.