Tras problemas de salud, regresa Yolanda Andrade con parche en el ojo

La conductora se mostró conmovida por las demostraciones de cariño hacia ella…

Yolanda Andrade se reincorporó al programa «Montse & Joe», su talk show del que se ausentó un tiempo debido a sufrir un aneurisma en mayo pasado, cuando empezaron sus problemas de salud.

La conductora está usando un parche en el ojo porque la luz todavía le molesta mucho, y se abrió sobre su emergencia médica.

Según el diario Excelsior, fue en la emisión que conduce en compañía de Monserrat Olivier en donde la también actriz se mostró sumamente conmovida por el padecimiento que ha afectado su salud y manifestó su agradecimiento a todas las personas que han estado al pendiente de ella, y dijo entre lágrimas:

«Primero que nada quiero dar las gracias a toda la gente que se ha manifestado con muestras de amor, de cariño y obviamente deseándome salud, que eso ha sido la mejor medicina para mí, para mi cuerpo y mi corazón. Gracias a todos los que se han manifestado. Gracias por sus buenos deseos y por su amor”, comenzó.

“Quiero decirle a toda la gente que está enferma, que se siente mal, que se sientan comprendidos, porque hay momentos de desesperación, de depresión, de muchas cosas que a mí en lo personal me han pasado. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos porque he pasado unos momentos difíciles, pero ahorita ya me estoy sintiendo mejor cada día”, añadió.