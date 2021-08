Ricardo Arjona canta sin ser reconocido en metro de Nueva York

El cantante interpretó a guitarra algunos de sus éxitos, y nadie supo que se trataba de él.

Ricardo Arjona decidió ponerse a cantar en la estación del metro de Nueva York, y a pesar de haber interpretado sus más conocidos temas, nadie lo reconoció.

El cantautor guatemalteco se sentó en un banquito, con gafas oscuras y sombrero, tocó su guitarra e interpretó sus más famosas canciones. Pero para su sorpresa, la gente pasaba ignorándolo, pues nadie lo reconoció.

Arjona compartió esta experiencia a través de un video en Instagram, y agregó algo más: “lo mejor que me pasó fue que una señora mexicana se me acercó, y me dijo que era el imitador de Arjona, pero que yo era demasiado alto, porque el verdadero Arjona era muy chaparrito”.