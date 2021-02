Rihanna detiene la producción de Fenty Fashion en París por pandemia

La cantante cierra sus operaciones en la sede de París hasta que la situación de salud mejore.

Con el Covid-19 envolviendo industrias a un ritmo aún más alarmante, la cantante ganadora del premio Grammy, Rihanna, ha decidido cerrar sus operaciones en la sede de París hasta nuevo aviso.

Según Women’s Wear Daily, “Rihanna y LVMH han tomado la decisión conjunta de suspender la actividad RTW [prêt-à-porter], con sede en Europa, en espera de mejores condiciones”.

Actualmente, solo “el personal básico permanece en la sede de la moda Fenty en París para cerrar las operaciones restantes”.

Sin embargo, eso no quiere decir que Rihanna esperará a que pase la tormenta sin hacer más tendencias en la industria musical. Según Entertainment Tonight, afirmó: “Siempre estoy trabajando en la música. Y cuando esté lista para publicarla de la manera que me sienta en forma, saldrá. Y no te decepcionará cuando suceda. Esto va a valer la pena.”

También agregó que “no voy a publicarla solo porque la gente está esperando. Ha tardado tanto, voy a hacer que valga la pena “.