Rihanna reaparece y se burla de las críticas a su aumento de peso

La cantante ha sido el blanco de muchas críticas por haber subido considerablemente de peso.

La ‘bella de Barbados’ ha sido el blanco de muchas críticas por haber subido considerablemente de peso, y luce ahora un vestuario muy diferente a sus habituales panalones ajustados y tops que dejaban al descubierto su abdomen.

Incluso, se ha llegado a decir que la actual figura de Rihanna es porque está embarazada y no ha querido dar la noticia.

Toda esta polémica no ha afectado a la artista y próspera empresaria, y prueba de ello es que respondió en Instagram burlándose de sus críticos. Rihanna publicó un meme en el que aparece el rapero Gucci Mane, una imagen del 2007 donde está pasado de peso, y otra del 2017 donde el cantante está en buena forma física, y la leyenda dice: “Si no puedes conmigo en plan Gucci Mane 2007, no me mereces en plan Gucci Mane 2017”.