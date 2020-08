Rob Kardashian luce mas confiado en nueva selfie

Rob, de 33 años, mostró su reciente pérdida de peso mientras se relajaba en la piscina de un patio trasero.

Rob Kardashian parecía confiado al regalar a sus fans una nueva selfie que publicó en Instagram.

El único varon Kardashian, de 33 años, mostró su reciente pérdida de peso mientras se relajaba en la piscina de un patio trasero en un campo de golf, en la nueva selfie.

Aunque solo se puede ver su rostro y la parte superior de sus hombros, está claro que Rob ha estado trabajando duro en su salud.

La mandíbula deRob se veía aguda cuando entrecerró los ojos y miró a la cámara en la selfie de la piscina.

Representando a su equipo favorito de la NFL, se puso un sombrero de los Chargers de Los Ángeles mientras posaba con un campo de golf bien cuidado en el fondo.

El subtítulo de Rob a la imagen dice: “No vi la luz hasta que ya era un hombre, ¡para entonces no era más que cegadora!”

El solitario Rob ha estado más presente en la familia Kardashian últimamente.

En junio parecía feliz de unirse a sus hermanas para el cumpleaños número 36 de Khloe. Allí, mostró una figura esbelta y saludable.

En enero de 2019, la hermana mayor, Kim Kardashian, explicó la larga ausencia de Rob del centro de atención durante una aparición en Watch What Happens Live, y dijo: “Él tiene su estado de ánimo. A veces él dice: ‘Mira, no me inscribí para esto’ y luego dice: ‘Estoy genial para hacerlo’ “.

En marzo, Rob dejó entrever que estaba regresando al programa familiar cuando dijo: “Mis hermanas olvidaron que estábamos filmando #KUWTK y pensaron que era un club de chicas malo”.

Khloe también ha compartido lo emocionada que está por la transformación de su hermano.

“Mi hermano está regresando, como si se sintiera más seguro y cómodo, creo que, ya sabes, él acaba de comenzar una nueva temporada, así que aquí vamos”, dijo en entrevista para SiriusXM Hits 1″.