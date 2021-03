Ruby Rose felicita a Wallis Day por conseguir el papel de Batwoman

Ruby, quien había interpretado a Kate en la primera temporada del programa The CW, y los fans se preguntaban su reacción.

Tras la noticia del casting de Wallis Day para Batwoman para el personaje de Kate Kane, muchos se preguntaron cuál sería la reacción de la exprotagonista, Ruby Rose.

Ruby, quien había interpretado a Kate en la primera temporada del programa The CW, sorprendió a muchos cuando anunció que se iría del personaje en mayo pasado.

Si bien se presentó un nuevo personaje, Ryan Wilder, interpretado por Javica Leslie, para hacerse cargo del manto de Batwoman, recientemente se reveló que Wallis había asumido el papel de Kane.

Muchos se quedaron preguntándose cuáles eran los pensamientos de Ruby y la estrella recurrió a su historia de Instagram para felicitar a la estrella por conseguir el papel.

“Lamento no haber felicitado a @wallisday ayer. Sabía de antemano sobre el casting y no sabía cuándo se emitió, así que me olvidé de hacerlo”, escribió.

“¡Pero estoy feliz por ella! Estoy viendo todas las cosas en las que me han etiquetado con personas tristes o preguntándose cómo me sentí … Me siento genial, no tengo nada más que buenas vibraciones”.

