Yadhira Carrillo “no se enfrasca en rumores absurdos” de Leticia Calderón

Carrillo contestó eso ante las afirmaciones de Lety Calderón, de que Juan Collado “sobornó a la prensa” durante su separación.

Yadhira Carrillo dice no ‘enfrascarse’ en rumores absurdos, y no responde a lo dicho por Leticia Calderón, quien aseguró que su ex Juan Collado sobornó a la prensa cuando se separó de ella.

Calderón aseguró que el padre de sus hijos sobornó a la prensa para que no hablaran mal de su romance con Yadhira, ya que su relación la iniciaron cuando todavía estaba casado con ella, a quien engañó abiertamente.

Yadhira al ser cuestionada al respecto, respondió: “No tengo comentarios a este tipo de declaraciones, se me hace absurdo”, y aseguró que ella se enamoró de un hombre libre, ya separado de Leticia, con quien tuvo dos hijos.

También la esposa del conocido abogado, quien está acusado de asociación delictuosa y lavado de recursos de procedencia ilícita, negó que su marido se alimente con comida gourmet, como se ha dicho, y comentó que él está sometido a las reglas y alimentación del reclusorio donde se encuentra interno, y que solo en ocasiones muy especiales, se le permite que le lleve otro tipo de comida.