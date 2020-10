Rumer Willis dice que su novio mayor no pidió consentimiento antes de su primera experiencia sexual

La hija de Demi Moore y Bruce Willis dice que cuando perdió su virginidad a los 18 años, su novio mayor no le pidió su permiso.

Rumer Willis se ha abierto sobre su primera experiencia sexual, revelando que su novio mayor no le pidió su consentimiento.

La actriz y cantante tenía 18 años cuando perdió su virginidad, y admite que estaba más preocupada por seguir siendo casta.

“Estaba más preocupada por la vergüenza que sentía por no haberlo hecho”, dice en un nuevo avance de su charla Red Table Talk con Jada Pinkett Smith y su hija Willow.

“No fui abusada ni violada … pero no dije que sí. No estaba entusiasmada con eso, pero tampoco dije que no. Dejé que sucediera “.

Mirando hacia atrás, siente que su novio en ese momento “se aprovechó” y agregó: “No pidió consentimiento. Ahí es donde siento que está la responsabilidad del hombre. No significa no, pero ¿y si no puedes decir que no? “