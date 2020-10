Liam Payne se ha alejado de su vicio al alcohol para poder ser buen padre

El cantante superó una severa crisis en la que se había entregado a las bebidas alcohólicas, todo por el bien de su hijo Bear.

Una fuente dijo al diario The Sun: “Liam se estaba saliendo de control. Sus mejores amigos ya le habían advertido que ese camino era muy peligroso, pero lo cierto es que se encontraba algo deprimido, le ayudaron a darse cuenta de que si seguía así, no podría ser un buen padre para el niño. Quizá fue un aviso muy exagerado, pero surtió efecto. Desde entonces no ha habido padre más devoto que Liam”.

El ex One Direction al separarse de Cheryl Tweedy, la madre de su hijo Bear, encontró el amor y la estabilidad emocional en la modelo Maya Henry, con quien está comprometido y esperan realizar su boda cuando las medidas sanitarias permitan hacer una gran fiesta.