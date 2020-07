Russell Crowe dice que se ha autoaislado durante los últimos 30 años

Para el actor no ha sido difícil mantenerse en cuarentena durante esta pandemia, pues está acostumbrado a hacerlo.

El actor Russell Crowe dice que es bastante bueno para autoaislarse, ya que lo ha estado practicando durante los últimos 30 años.

“Resulta que me he autoaislado por los últimos 30 años, y soy bastante bueno en eso”, dijo Crowe, reporta hollywoodreporter.com.

“De hecho, he encontrado que es muy productivo; me ha dado tiempo de reflexión, pero también tiempo creativo, tiempo para escribir canciones y escribir guiones y trabajar en producciones en el futuro. Estaba empezando a sentir que tenía esta vida en la que arrastraba un montón de latas y piezas sueltas de baldosas detrás de mí. Entonces, de alguna manera, estando quieto por un tiempo, en realidad he podido revisar una lista y marcar las cosas “, agregó.

El actor pronto será visto en su nueva película “Unhinged”.

El lanzamiento de “Unhinged” está programado para el 31 de julio, y será un gran caso de prueba para ver si la gente está dispuesta a regresar a los cines en este momento.

“Bueno, veremos qué pasa. El estudio está haciendo revisiones constantes de la idea en conjunto con los expositores y los gobiernos locales. Es una posición difícil de tomar, pero al final del día, alguien tiene que hacerlo”, dijo el actor.