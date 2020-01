Salma Hayek felicita de manera muy especial a Antonio Banderas

View this post on Instagram

After 20 years of knowing you, it’s great to see that you’re still thriving, congratulations on your Oscar nomination @AntonioBanderasOficial ❤️ Después de 20 años de conocerte, es genial ver que todavía estás prosperando, felicidades por tu nominación al #Oscar #AntonioBanderas 💋 #Desperado #AcademyAwards