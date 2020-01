Samo asume el reto al protagonizar el musical “Jesucristo Superestrella”

Hasta el mes pasado, Yahir ocupaba el papel que ahora es asumido por Samo.

El cantante Samo asume el reto de subir al escenario del musical “Jesucristo Superestrella” dando vida a Pedro, personaje que hasta el mes pasado interpretó Yahir y que deja para protagonizar la nueva obra “Hoy no me puedo levantar”.

El cantante dijo muy emocionado ante su nuevo reto: “Me subo a dar lo mejor de mí, lleno de emoción y de agradecimiento. Haré mi interpretación de cómo siento y percibo el personaje, eso es lo que verán. Nunca he hecho teatro y es la primera vez que toca a mi puerta. No pude decir que no, porque independientemente de disfrutar de una experiencia distinta en mi carrera, es algo que me nutre como artista.”

Samo debutará en este montaje el 17 de enero, justo cuando se develará una placa por las 180 mil personas que han visto la obra.