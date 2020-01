Sandra Echeverría elige proyectos que no la hagan descuidar su familia

“Ahora que soy mamá y esposa busco proyectos que se acomoden al tiempo con mi familia”, dijo la actriz.

Sandra Echeverría prefiere proyectos laborales que no le absorban mucho tiempo, ya que no quiere descuidar a su familia.

Su más reciente participación fue en la nueva versión del melodrama La Usurpadora: “Cuando acabé este proyecto, decidí tomarme un tiempo para estar con mi familia, me fui a Cancún a disfrutar de las playas mexicanas”, dijo la actriz a Notimex.

“Ahora que soy mamá y esposa busco proyectos que se acomoden al tiempo con mi familia, entonces para mí es mejor que sean producciones cortas que tengan toda mi concentración y una vez que las termine volver a estar en mi casa.

“Esas novelas de antes que llegué hacer de diez a doce meses, ya no las haría porque ya no me puedo desaparecer así de mi familia”,sealó la actriz.

Echeverría interpretará un personaje verídico en la telenovela La Bandida que se estrena este lunes por un canal de paga; se trata de Graciela Olmos, una de las mujeres más influyentes en la Revolución Mexicana.

“´La Bandida´ fue una serie que se filmó en seis meses pero mi personaje sólo en tres y el de ´La Usurpadora´ fue en cuatro meses, ya es el tiempo promedio que se tardan las nuevas teleseries a comparación de las novelas de antes , recuerdo cuando hice ´El Clon´ me ausenté por diez meses, pero era soltera y no tenía hijos”.

“Es la primera historia verídica que me toca hacer. Me encanta interpretar a mujeres fuertes y ejemplares”, señaló la actriz.