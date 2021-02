Salma Hayek promete publicar menos imágenes de ella en bikini

La actriz dijo que su intención era mostrar a sus fanáticos el peso que había perdido.

Salma Hayek promete ya no publicar más fotografías en bikini, ya que sus seguidores ya se cansaron de que últimamente solo sube ese tipo de imágenes.

A pesar de que a sus seguidores les encanta ver a Salma luciendo su figura, al parecer ya quieren ver a la artista con otro tipo de look y otros escenarios, pues pareciera que se la pasa en ropa de playa todo el tiempo.

Al respecto, Salma dijo al portal Entertainment Tonight que su intención era mostrar el peso que había perdido, después de subir unos kilos por causa del primer confinamiento por la pandemia, y explicó que son fotos que tiene guardadas en su celular, de distintas fechas y distintos lugares donde ha vacacionado.

Salma Hayek expresó: “Van a creer que me pongo uno diferente cada día, pero las fotos no son del mismo sitio. Voy a compartir solo otra más. Casi me estoy quedando sin ellas”.

.