Sam Asghari critica especial de TMZ sobre Britney Spears

El marido de Britney Spears, Sam Asghari, criticó el especial de televisión de TMZ sobre Britney Spears que se estrena hoy, llamándolo «repugnante», antes de su lanzamiento este lunes por la noche.

En sus stories de Instagram, el actor y personal trainer lamenta:

“Me pareció absolutamente repugnante que las personas que estaban en su vida cuando ella no tenía voz, fueron y contaron su historia como si fuera de ellos… absolutamente repugnante”.

Sam luego recordó el tratamiento que recibió la cantante de «Toxic» bajo su antigua tutela, durante la cual no tuvo control sobre su vida.

“¿Cómo vas a tomar a la persona más influyente de su generación, la Princesa del Pop, la novia de Estados Unidos, y meterla en prisión donde su padre [Jamie Spears] le diga qué hacer, qué agua beber, a quién ver y ¿usarla como una máquina de hacer dinero?», Asghari preguntó a sus espectadores, señalando que la artista ha estado ‘bajo el microscopio’ cuando finalmente logró tener control de su vida y alentó a sus seguidores a no caer en las historias de «clickbait».

“De repente, después de 15 años cuando está libre después de todas esas cosas que se derrumbaron, ¿ahora la vas a poner bajo un microscopio y contar su historia?” preguntó, retóricamente. “No, no, eso también es repugnante, así que no hagas eso y no creas lo que lees en línea”, continuó Asghari. “El noventa y nueve por ciento de las veces esas son [historias] de clickbait para que hagas clic y para que ganen dinero, y ese tiempo se acabó”.

En el documental se afirma que su matrimonio está en problemas.

“TMZ Investigates: Britney Spears: The Price of Freedom” se transmite el lunes a las 9 p.m. en el canal Fox.