Sam Smith admite haber tomado drogas en fiesta con Nicole Scherzinger

El cantante admite que usaron poppers legales durante una noche salvaje.

El cantante Sam Smith confirmó que sí hubo consumo de drogas en una fiesta salvaje con la cantante Nicole Scherzinger en la Navidad de 2019.

El consumo de drogas del dúo llegó a los titulares en diciembre, y ahora Smith ha admitido que tomaron poppers legales durante una noche salvaje, informa aceshowbiz.com.

Poppers es el término común para los productos químicos inhalados que ayudan a la relajación.

Smith habló eso en el programa de televisión de Andy Cohen en su programa “Radio Andy”, cuando este último le preguntó al cantante si los rumores eran ciertos.

Cohen dijo: “En diciembre, se escribió en todas partes que tú y Nicole Scherzinger estaban haciendo poppers en un bar de Londres. He hablado de poppers. Siento que los poppers tienen su lugar, no son ilegales, pueden ser algo hermoso. ¿Puedes confirmar o negar que eso sucedió?

Smith respondió: “Me siento mal. Puedo confirmar completamente que amo a los poppers. Me da vergüenza decir eso, pero me divierto mucho cuando hago poppers. Supongo que algunas personas lo mirarían y pensarían que simplemente no es bueno. Y no estoy tratando de respaldarlo porque sé que no son buenos “.

“No creía que alguien pudiera vernos. Sí, nos pusimos un poco ruidosos y sí, fue fabuloso “.

Smith continuó compartiendo que Nicole se ha convertido en una buena amiga.

“Creo que Nicole definitivamente ha ido a una buena cantidad de bares gay en su vida. Hemos estado juntos varias veces en Londres “.