Scott Disick es visto en cita con modelo

Tras separarse de Sofia Richie, Disick salió a cenal al Nobu con la despampanante modelo Bella Banos.

Scott Disick fue visto en una cita con la modelo Bella Banos en Los Ángeles este jueves.

La estrella de la telerrealidad de 37 años llegó con la morena al hot spot de Kardashian Nobu Malibu, donde fueron vistos saltando de un Ferrari negro después de llegar juntos en el mismo auto.

Scott era una sensación ardiente con una elegante camisa naranja de California, dejando la mitad de los botones abiertos de manera seductora.

El fundador de Talentless, que se llama a sí mismo ‘the Lord’, finalizó hace un par de meses su romance con Nicole Richie, y se especuló que podría regresar a los brazos de Kourtney Kardashian, pero ellos son solamente amigos.

Mientras tanto, la mujer a la que llevó a cenar, se veía bellísima con una minifalda negra con un top corto a juego, balanceándose sobre un par de tacones de aguja altísimos.

Scott comparte a sus tres hijos, Mason, 10, Penelope, ocho y Reign, cinco, con su ex prometida Kourtney Kardashian con quien todavía es amigo.

Su última salida se produce después de que reveló en el nuevo episodio de KUWTK que sus niveles de energía se agotaron tanto que luchó por levantarse de la cama por la mañana, antes de descubrir que tenía “niveles clínicamente bajos de testosterona”.

Scott, que estaba saliendo con Sofia Richie en ese momento, dijo: “Últimamente, no he tenido energía para hacer nada. Me despierto y parece que me acaban de disparar. No tengo el impulso para levantarme y correr con mi novia y mis hijos”.

“Simplemente no tengo la energía. No sé si estoy envejeciendo o simplemente no estoy en buena forma, pero solo quiero ver si hay algo malo en mí”.