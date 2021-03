Scott Disick le cuenta a Kourtney Kardashian porqué se separó de Sofia Richie

Scott se sinceró con su ex y madre de sus hijos sobre las cosas que le exigía Sofia Richie para poder seguir juntos.

Scott Disick compartió con Kourtney Kardashian un impactante ultimátum que le dio Sofia Richie, y que lo llevó a romper con ella.

El 18 de marzo, estreno de la temporada 20 de Keeping Up With the Kardashians, Scott dijo que Sofía le pidió que eligiera entre ella y Kourtney.

“Ella vino a mí y me explicó todas las cosas que la hacían sentir insegura en nuestra relación y por qué era tan difícil para ella “, compartió Scott con Kourtney Kardashian. “Y siento que a ella le gusta ser el centro de atención … Y ella dice: ‘En tu vida, siento que soy la última persona que recibe atención'”.

Respondiendo a esto, Kourtney aplaudió a Sofía por su honestidad.

Scott continuó: “Ella fue muy madura al respecto y dijo: ‘Solo quiero estar ahí para ti, pero, ¿cómo podemos resolver las cosas en las que me sienta incómoda?'”.

Scott pasó a revelar que era Sofía la que quería “pasar un tiempo juntos” de nuevo. En ese momento, la pareja acordó “tomarse las cosas con calma”, dejando a Scott sintiéndose bien por el reencuentro.

En un clip confesional, la estrella de Flip It Like Disick dijo que estaba decidido a “hacer que la relación funcionara y hacer que ella sienta que es la prioridad”.

Sin embargo, al reunirse, la pareja no pudo hacer que su relación durara mucho tiempo, ya que se separaron definitivamente en agosto de 2020.