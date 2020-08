Scott Disick relega a un segundo plano a Sofia Richie

Richie asegura que no está en este momento preparada para etiquetar su relación con Scott, y tampoco fijar límites entre ellos.

Scott Disick confiesa que no tiene duda de que Kourthey Kardashian, de quien se separó desde 2015, es y será por siempre el amor de su vida, dejando en un segundo plano a Sofía Richie.

El empresario dijo en una de sus apariciones en el reality ‘Keeping Up with the Kardashians’, que Kourtney siempre será la mujer de su vida, y que por tal razón, no perderá las esperanzas en volver a conquistar su corazón.

Con esta declaración, la joven modelo y más reciente relación de Disick queda muy relegada. De hecho ya tenían tiempo separados, volviéndose a reunir por escasas dos semanas en las que se vieron juntos, distanciándose nuevamente.

Según Sofia, ella no está en este momento preparada para etiquetar su relación con Scott, así como tampoco fijar límites entre ellos, así que todo es cuestión de tiempo, pero al parecer este noviazgo ya se desgastó y solo se espera que definitivamente lo den por terminado.